للاقرار بالتصالح.. تأجيل دعوى الدفع أو الحبس المقامة من زينة ضد أحمد عز

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه الي جلسة 28 مايو الجاري للاقرار بالتصالح.

761 ألف جنيه قيمة النفقة

وأكد المستشار معتز الدكر محامي الفنانة زينة أن الفنان أحمد عز دفع مبلغ مليون 761 ألف جنيه قيمة النفقة التي أقرتها المحكمة لموكلته زينة.

وأضاف المحامي أنه دفع عن طريق إنذارات عرض، حيث دفعها للمحضر والمحضر قام بإعطاء المبلغ للفنانة زينة.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.