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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلا مسجل خطر.. النيابة تأمر بحبس شقيقين في عين شمس

ارشيفيه
ارشيفيه

أمرت جهات التحقيق بشرق القاهرة الكلية ، بحبس شقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل مسجل خطر بطلقة فى الرقبة اثناء مشاجرة بينهم بمنطقة عين شمس،  وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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البداية…

تلقى قسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)  عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار )، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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