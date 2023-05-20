سماع أقول أهل شاب عثر عليه متوفى داخل شقته بـمنطقة الزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، استدعاء أهل شاب في العقد الرابع من عمره عثر عليه متوفى داخل شقته بـمنطقة الزاوية الحمراء لسماع أقوالهم .

البداية..

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل داخل شقته فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لحل لغز القضية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.