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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بقتل شاب المطرية

محكمة عايدين
محكمة عايدين

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، جلسة محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة المطرية.

وجاء في أوراق القضية أنّ المتهم الذي يعمل عاملًا، عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مسددًا له عدة طعنات بمناطق متفرقة في الجسد، أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بمنطقة أرض الليمون بالمطرية، بسبب خلافات مالية بينهما، ووقوع مشاجرة بعد حدوث مشادة كلامية.

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البداية…

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بالعثور على جثة لشاب في نهاية العقد الثاني من عمره، مصاب بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبيّن صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم الذي أدلى باعتراف بسبب حدوث مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه، انتهت باستلاله سلاحا أبيض، وسدد عدة طعنات له أودت بحياته

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