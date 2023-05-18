22 كيلو حشيش| النيابة تأمر بحبس عاطلين بمدينة السلام

أمرت جهات تحقيق السلام، بتجديد حبس عاطلين 15 يوم علي ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 22 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما فى مدينة السلام وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.