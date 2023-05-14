حرقوا قسم شرطة السلام.. المشدد 7 سنوات لـ 15 متهما

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، بمعاقبة 15 متهما بينهم في منطقة السلام في القضية رقم 1302 لسنة 2022 جنايات السلام ثان، والمُقيدة برقم 14 لسنة 2022، كلى شمال القاهرة المَعروفة إعلاميا بحريق قسم شرطة السلام ثان بالسجن المشدد 7 سنوات.

وقضت المحكمة حضوريًا على المتهم محسن متولي عبده وشهرته محسن قطنة، بالسجن المشدد 7 سنوات وغيابيا على باقي المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أعمال الشغب، وإضرام النيران بقسم شرطة السلام، وسرقة محتويات قسم الشرطة.