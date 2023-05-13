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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

14 كيلو حشيش وأيس | قرار جديد في قضية ديلر عين شمس

ارشيفيه
ارشيفيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم ، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 14 كيلو حشيش وأيس قبل ترويجها على عملائه.

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلًا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالى -  هاتف محمول).

 

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,270,000 مليون جنيه تقريبًا)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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