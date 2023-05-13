النيابة تأمر بحبس عاطلين في حيازة مخدرات بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بحوزتهما مواد مخدرة بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 2,500 كيلو جرام-فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة").



بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.