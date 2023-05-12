عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالزيتون

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة الزيتون وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة لجلسة 3 يونيو

دفاع المتهم في جريمة النزهة أمام هيئة المحكمة: موكلي طول الوقت بيهلوس

 أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شقيقين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبتين بداخلهما (مبلغ مالى1,440,000مليون جنيه).
 

وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد بالاشتراك مع آخر (مستورد قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وأن المبلغ المالى المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.

txt

الحمام كشف اللغز| بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

txt

لا توجد شبهة جنائية | نيابة المطرية في واقعة شاب أنهي حياته

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقرا بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد، بالإضافة إلى إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون, وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة لجلسة 3 يونيو

دفاع المتهم في جريمة النزهة أمام هيئة المحكمة: موكلي طول الوقت بيهلوس

طبيبة نفسية أمام المحكمة: صاحب الكافيه المتهم بإنهاء حياة زوجته يعاني من اضطرابات نفسية

الحمام كشف اللغز| بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

لا توجد شبهة جنائية | نيابة المطرية في واقعة شاب أنهي حياته

حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بدهس سيدة بالظاهر

تأجيل محاكمة قاتل زوجته في النزهة

للحكم| تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك”

ترشيحاتنا

شعبة الذهب تكشف تفاصيل تنفيذ قرار الإعفاء من الجمارك والضريبة

متحدث الجيش الإسرائيلي ينشر صورة القادة حركة الجهاد المغتالين بعملية السهم الواقي

مساعد وزير التموين: اتخاذ إجراء للحد من المضاربات على الذهب كان ضروريا

تراجع ملحوظ .. التموين تكشف الأسعار المتوقعة للذهب بمصر بعد قرار الحكومة

الأمن الغذائى: زيادة المساحة المزروعة من القمح لـ350 ألف فدان العام المقبل

لعب تحول إلى رعب.. أطفال يوثقون لحظة قصف إسرائيل لشقتهم في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ