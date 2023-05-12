النيابة تأمر حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة الزيتون وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شقيقين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبتين بداخلهما (مبلغ مالى1,440,000مليون جنيه).



وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد بالاشتراك مع آخر (مستورد قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وأن المبلغ المالى المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقرا بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد، بالإضافة إلى إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون, وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.