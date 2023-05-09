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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لا توجد شبهة جنائية | نيابة المطرية في واقعة شاب أنهي حياته

صدى البلد

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، حول تخلص شاب من حياته، بعد أن طعن نفسه بسلاح أبيض انه لا توجد شبهة جنائية .

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حيث أكد أهل المتوفي ، أنه نجلهم كان يمر بحالة نفسية سيئة وحاول أكثر من مرة إنهاء حياته إلا أنهم كانوا ينقذونه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على شخص متوفى داخل شقته بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لحل لغز القضية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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