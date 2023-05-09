حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بدهس سيدة بالظاهر

أمرت جهات تحقيق الظاهر، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بدهس سيدة اثناء عبورها الشارع مما أسفر عن وفاتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

كان قسم شرطة الظاهر بـ مديرية أمن القاهرة ،تلقي بلاغا بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام الطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مما اسفر عن وفاتها

إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ميكروباص ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال إستقلاله السيارة المتسببة فى الحادث، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.