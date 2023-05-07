المؤبد لـ11 مصريا وأمريكي وغرامة 10 ملايين جنيه في أكبر قضية تهريب آثار

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية ، اليوم الاحد ، 12 متهما بينهم أمريكي و11 مصريا، بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه لاتهامهم بـ تهريب آثار مصرية، بعد ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون إف كينيدي.

586 قطعة آثار مصري



كانت النيابة العامة أحالت أمريكيًّا و11مصريًّا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصري ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، حيث تم ضبطه ومعه القطع الأثرية مغلفة في 3 حقائب كان فيطريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها، ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.



وشهد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة أنه بتاريخ 30 /1 /2020 ورد إليه بريده الإلكتروني رسالةمن إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مفادها ضبط المتهم الأول بتاريخ 22 /1 /2020 بمطار جونکیندي بولاية نيويورك، وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب مسجلة برحلة مصر للطيران منمطار القاهرة الدولي، فضلًا عن توافر معلومات بضلوعه في وقائع تهريب وبيع الآثار خلال عدة سنوات سابقة.