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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل ورشة مهجورة|النيابة تأمر بحبس عاطل لاتهامه بقتل شخص في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهت التحقيق بشرق القاهرة الكلية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شخص داخل ورشة مهجورة بمنطقة عين شمس وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغ من الأهالي يفيد بوجود شخص متوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفيًا من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلًا منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاة سالف الذكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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