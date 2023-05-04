دفنه على السطح| النيابة تأمر بحبس عاطل لاتهامه بقتل صبي بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صبي ودفنه أعلي سطح، كما أمرت يإحالة جثة المجني عليه إلي الطب الشرعي للتشريح وتسليمها لذويه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته، وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف المجني عليه المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوانا أليفا كلب للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور المجني عليه قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال الموجودة أعلى سطح العقار، بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.