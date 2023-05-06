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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يقتل آخر والسبب "الشخير".. اعترافات تفصيلية

ارشيفية
ارشيفية

أدلى عامل متهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض داخل ورشة مهجورة بـ منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام جهات تحقيق شرق القاهرة الكلية.

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شخيرك بيقلقني

 

وقال المتهم، إنه ليس لديه مكان يبيت فيه وعقب انتهاء عمله يعتاد المبيت برفقة المجني عليه داخل الورشة المهجورة والتي لا يمتلكها احد، وأن المجني عليه رفض في يوم الواقعة مبيته فيها قائلا له “ مش هتبات معايا انت عندك شخير وانت نايم بيقلقني ومش بعرف انام بسببك والمكان دي هيبقي بتاعي أنا بس وملكي ".

وتابع، أنه رفض الانصياع لكلام المجني عليه وصمم علي المبيت في الورشة المهجورة فنشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت الي مشاجرة تعدي كل منهما بسلاح علي الاخر واسفرت عن مصرع المجني عليه.

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البداية..

تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود شخص متوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفيًا من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلًا منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاة سالف الذكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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