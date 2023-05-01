قرار جديد في قتل شاب لصديقه بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما في منطقة المطرية .

وكشفت مناظرة النيابة أن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة في القلب اخترقت القلب والرئتين وأحدثت تهتكا بالأوعية الدموية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.