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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار بالسلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات تحقيق السلام، اليوم الثلاثاء،  بتشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار سكنى لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة إخطارا من المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف خارجي ووفاته بادعاء السقوط من علو بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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