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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحمام كشف اللغز|بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

أرشيفية
أرشيفية

بدأت ، منذ قليل ، محكمة جنايات شمال القاهرة،جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.


 

واعترف المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعدتدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، و أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهمامشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها. 


 

واستكمال المتهم، أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثارالدماء ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثباتها أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرةعمله حتى لا يشك فيه أحد، أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأنه أعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليه.


 

البداية..

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثورعلى جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


 

وبالفحص تبين العثور على جثة “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعناتمتفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقة المجني عليهاتبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان،وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها أنه لدى دخوله تفاجأبها مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.


 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجودخلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهمامشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتمبإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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