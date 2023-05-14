لحيازته 12 كيلو حشيش| إحالة عاطل بحدائق القبة لمحكمة الجنايات

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، احالة عاطل لاتهامه بحيازة 12 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه لمحكمة الجنايات.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو جـــرام - بندقية آلية مطموسة الأرقام وطلقات لذات العيــــار - مبلغ مالى – 3 هواتف محمــــولة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، المبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لسهولة التنقل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.