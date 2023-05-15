دهس طالبا ودراجته | إحالة سائق للمحكمة في النزهة

أمرت جهات تحقيق النزهة ، بإحالة سائق لاتهامه بالاصطدام بدراجة نارية ما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر أعلى الطريق للمحاكمة العاجلة.

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على قائد سيارة اصطدم بدراجة نارية مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر أعلى الطريق بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر (مقيم بذات العنوان) بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية "قيادة الأول" بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.