تأجيل استئناف المتهم بإصابة ابن رضوى العوضي في حادث تصادم لـ28 مايو

قررت محكمة جنح الطفل بالأميرية، تأجيل المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوي العوضي في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه إلي جلسة 28 مايو الجاري.

رضوي العوضي

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.