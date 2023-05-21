كوريا الجنوبية وألمانيا توقعان اتفاقية لحماية الأسرار العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي.. قريبًا

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ، الأحد ، إن كوريا الجنوبية وألمانيا ستوقعان قريبًا اتفاقية تهدف إلى حماية الأسرار العسكرية لتعزيز التعاون الدفاعي ، وذلك خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولز في سيول.

وقال يون في إفادة صحفية إن اتفاقية المعلومات العسكرية ستساعد في 'التشغيل السلس لسلسلة إمداد الصناعات الدفاعية' وسط عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.

وتحركت كوريا الجنوبية ، التي أبرمت مؤخرًا اتفاقًا مماثلًا لتبادل المعلومات مع كندا ، لتوسيع صناعتها الدفاعية وسط تزايد الطلب المدفوع بالحرب في أوكرانيا والتوترات العالمية الأخرى ، لكنها رفضت حتى الآن تزويد كييف بالأسلحة.

وقال يون إن احترام الحرية كقيمة عالمية أمر 'حيوي للغاية' في مواجهة الاستبداد الذي يتحدى الديمقراطية وسلاسل التوريد العالمية غير المستقرة والحرب.

وقال يون في تصريحات افتتاحية في الاجتماع مع شولتز 'من الآن أتوقع أن تزيد كوريا الجنوبية وألمانيا من توسيع التعاون المتبادل والموجه نحو المستقبل وتقوية التضامن من أجل السلام والازدهار في أوروبا وآسيا'.

كما ناقش الزعيمان تعميق التعاون في إنتاج أشباه الموصلات ، من بين مجالات أخرى.

ووصف شولز ، الذي يزور كوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان ، التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها علامة على 'وضع خطير' في شبه الجزيرة الكورية.

وقال في قاعدة عسكرية بعد زيارة للمنطقة منزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل الكوريتين 'هذا تهديد للسلام والأمن في هذه المنطقة'.

وقال إنه تم التغلب على تاريخ ألمانيا كدولة مقسمة ، لكن الانقسام استمر في شبه الجزيرة الكورية.

وغادر كل من شولز ويون اليابان يوم الأحد بعد انضمامهما إلى قمة مجموعة السبع حيث تمت دعوة كوريا الجنوبية كمراقب.

أشار قادة مجموعة السبع إلى أنهم لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا ، وحددوا نهجًا مشتركًا تجاه الصين ، يتطلعون إلى 'إزالة المخاطر ، وليس فصل' المشاركة الاقتصادية مع دولة تعتبر مصنع العالم.

وقال يون ، الذي التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة على هامش قمة مجموعة السبع ، إنه يخطط لتوفير معدات إزالة الألغام وسيارات إسعاف.

وأضاف يون أن كوريا الجنوبية 'ستراجع بعناية' قائمة ببعض الأسلحة غير الفتاكة التي طلبها زيلينسكي.

وقعت كوريا الجنوبية اتفاقا مع أوكرانيا يوم الأربعاء بشأن خطتها لتقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 130 مليون دولار ، بعد يوم من طلب السيدة الأولى الزائرة للبلد المنكوبة بالحرب مساعدة عسكرية.

وقالت كوريا الجنوبية ، وهي منتج رئيسي لقذائف المدفعية ، إنها لا تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة ، مستشهدة بعلاقاتها مع روسيا.