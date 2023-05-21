بيراميدز ينهي الشوط الأول متفوقا على المحلة بهدفين

تفوق نادي بيراميدز علي غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي استاد غزل المحلة، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت أهداف بيراميدز في الدقيقة 29 , 2+45 عن طريق إسلام عيسي ووليد الكراتي.
تشكيل بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل