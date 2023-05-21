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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يصعد ضرباته الجوية والصاروخية على أهداف خلف الخطوط الأمامية لأوكرانيا

صدى البلد

صعد الجيش الروسي بشكل كبير ضرباته الجوية والصاروخية على أهداف عميقة خلف الخطوط الأمامية في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة ، مستهدفًا القوات والمدرعات ومستودعات الذخيرة والدفاعات الجوية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ ، بما في ذلك Kh-47M2 Kinzhal.

وعزت وزارة الدفاع البريطانية نجاح 'الضربات الصاروخية بعيدة المدى [الروسية] المتكررة في عمق أوكرانيا' خلال شهر مايو إلى تحسين دمج 'المركبات الجوية بدون طيار والمراقبة بدون طيار (UAVs) في العمليات' من قبل الجيش الروسي.

قال الجيش: 'من المرجح بشدة أن تبنت روسيا هذا التكتيك كمحاولة للحصول على تقييم في الوقت المناسب لأضرار المعركة وتحسين دورة الاستهداف' ، مشيرًا إلى أن عملية الاستهداف السابقة 'البطيئة وغير الفعالة' للقوات الروسية قد أثبتت 'ضعف كبير'. في عملياتها في أوكرانيا.

مجموعة أنظمة سوبركام غير المأهولة هي شركة روسية كبرى لتصنيع الطائرات بدون طيار تصنع طائرات بدون طيار لكل من الأسواق العسكرية والمدنية. 

ويبلغ مدى طيران الطائرات الصغيرة بدون طيار التي تعمل بالمروحة ما بين 50 إلى 450 كيلومترًا ، ومدى ارتباط لاسلكي يصل إلى 110 كيلومترات ، وأجنحة تتراوح من 1 إلى 4.5 متر ، ووقت تحمّل يصل إلى 7 ساعات.

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