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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدية من طلاب تأهيل المعلمين كلية التكنولوجيا والتعليم إلى جامعة حلوان

صدى البلد

أهدى طلاب الفرقة الثالثة ببرنامج تأهيل المعلمين قسم تكنولوجيا السيارات 

والجرارات بكلية التكنولوجيا والتعليم  جامعة حلوان، مشروعهم  لقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية وهو عبارة عن نموذج تعليمي لوحدة قدرة هيدروليكية وياتي ذلك  من الطلاب علي المساهمة في   تطوير معامل  ورش الكلية و العملية التعليمية بالكلية.

أعرب الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية عن سعادته اثناء شرح  الطلاب للنموذج التعليمي لوحدة قدرة هيدروليكية وصمام تحكم توجيهي تحرك اسطوانة هيدروليكية في اتجاهين وذكر ان هذا  النموذج يساعد طلاب الفرقة الثالثة لقسم تكنولوجيا السيارات وطلاب المستوي الثالث في برنامج السيارات الهجين في مواد الدوائر الهيدروليكية و ميكانيكا الجر والتربة والطاقة الهيدروليكية والنيوماتية علي فهم مكونات وحدة القدرة الهيدروليكية وتشغيلها لأسطوانة هيدروليكية و التحكم في اتجاه تشغيلها عن طريق صمام تحكم توجيهي. 

نفذ المشروع تحت اشراف الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم  المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات و الجرارات وتقدم عميد الكلية بالشكر والتقدير للجهد المبذول من الطلاب وعن الشعور الطيب تجاه كليتهم.

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وعلى جانب آخر أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال   الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

جاء جدول الامتحانات كالتالى:-
- كلية التربية الموسيقية  بدأت يوم  ٧ مايو  وتنتهى يوم  ٢٥ يونيو. 
- بدأت كلية الفنون الجميلة يوم ١٣ مايو وتنتهى ٥ يونيو ٢٠٢٣.
- بدات امتحانات المعهد الفنى للتمريض يوم ١٥ مايو وتنتهى  ١٩ يونيو ٢٠٢٣.
- بدأت كلية الحقوق  يوم ١٦ مايو وتنتهى ٩ يوليو ٢٠٢٣. 
- كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهي ١٣ يونيو ٢٠٢٣. 
- كلية الخدمة الاجتماعية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ٢٦ يونيو٢٠٢٣.
- امتحانات كلية الفنون التطبيقية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ١٨ يونيو ٢٠٢٣.
- كلية هندسة المطرية تبدأ يوم ٢٤ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣.
- كلية الآداب تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.
- كلية العلوم تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.
- كلية التكنولوجيا والتعليم  تبدأ يوم ٢٨ مايو وتنتهى يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣. 

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