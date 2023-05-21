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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوغلو: مباحثات أنقرة مع موسكو بشأن تخفيض أسعار الغاز لا علاقة لها بالانتخابات

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن مباحثات أنقرة مع موسكو بشأن التخفيضات على أسعار الغاز الذي توفره روسيا لا علاقة لها بالانتخابات في تركيا.

وقال أوغلو، في مقابلة مع قناة "هابر تورك"، اليوم الأحد: "لقد ارتفعت أسعار الغاز كثيرًا، بالطبع، نريد خصومات، نحن نتفاوض مع جميع الأطراف، الغاز الأذربيجاني على سبيل المثال".
 

وأردف: "نحن نناقش كم منها (كميات الغاز) سيبقى لدينا وكم منها سيذهب إلى أوروبا، وماذا عن الانتخابات؟ الانتخابات على حالها، لكن الحياة تستمر".

وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، في 3 أيار/ مايو، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.

وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

جاويش أوغلو تخفيض أسعار أسعار الغاز موسكو

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