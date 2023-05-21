إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، بركان جبل إتنا في إيطاليا، قذف الدخان والرماد، مما أجبر السلطات الإيطالية على إغلاق مطار كاتانيا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مطار كاتانيا في بيان، اليوم الأحد، إنه "بسبب الانفجارات البركانية لـ إتنا والرماد البركاني الذي يغطي المطار، تم تعليق الرحلات الجوية”.

وحسب صحيفة "ريبوبليكا” الإيطالية، فإنه يسمع هدير البركان في المنطقة، منذ صباح اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية، إلي أن “تشكل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية”.

ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 متراً، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وانفجر مرارا علي مدار 500 ألف سنة.