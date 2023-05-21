عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

بركان جبل إتنا
بركان جبل إتنا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، بركان جبل إتنا في إيطاليا، قذف الدخان والرماد، مما أجبر السلطات الإيطالية على إغلاق مطار كاتانيا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مطار كاتانيا في بيان، اليوم الأحد، إنه "بسبب الانفجارات البركانية لـ إتنا والرماد البركاني الذي يغطي المطار، تم تعليق الرحلات الجوية”.

وحسب صحيفة "ريبوبليكا” الإيطالية، فإنه يسمع هدير البركان في المنطقة، منذ صباح اليوم الأحد.

ثوران بركان النار في جواتيمالا.. وتحرك عاجل من السلطات

كارثة.. ثوران بركان رينكون ديلا في كوستاريكا وانبعاث كبير للغازات الحمضية

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية، إلي أن “تشكل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية”.

ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 متراً، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وانفجر مرارا علي مدار 500 ألف سنة.

بركان جبل إتنا إيطاليا السلطات الإيطالية مطار كاتانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مستمرة.. الأرصاد الجوية تصدم المواطنين عن موعد انتهاء العاصفة

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

موضوعات متعلقة

هروب كبير لمليشيا الدعم السريع..بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع سلطان عمان لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها

زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

شاهد.. صعود رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني مركبة "دراجون"

تطبيق زيادة كبيرة في سعر الخبر بـ إسرائيل.. ماذا يحدث؟

بعد تحقيقات.. صحيفة ألمانية تكشف تورط أوكرانيين في تفجير "نورد ستريم"

بسبب كارثة الفيضانات.. مساعدات عاجلة من المفوضية الأوروبية لـ إيطاليا

روسيا تكشف عن مفاوضات مع دولة جديدة حول استخدام العملات الوطنية في التجارة

ترشيحاتنا

تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

عطل فني يضرب انستجرام في مصر

عامر حسين: الدوري سينتهي قبل 25 يوليو بحد أقصى.. وفيتوريا يحدد موعد النسخة الجديدة

افتتاح الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الإشعاعي

زلزال يضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ