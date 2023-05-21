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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الرأي يميل الآن لتطبيق النظام المختلط في الانتخابات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أفضل شيء حدث في الحوار الوطني هو رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح الاشراف القضائي، حيث حدثت الاستجابة خلال 24 ساعة، وهذا دليل على حرص الرئيس على الشفافية والنزاهة، وعدم الرجوع خطوة إلى الوراء في  الملف السياسي. 

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وتابع "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة للحوار الوطني، فتحت للجميع الحديث في كافة الملفات بدون إحراج، مشيرًا إلى أن هناك 5 لجان في المحور السياسي، حيث ناقش الحوار الوطني النظام الانتخابي الأمثل والافضل في مصر. 
وأضاف أن الحوار الوطني يشهد مشاركة كبيرة من المرأة، فـ25% من مجلس الأمناء من السيدات، وهذا الأمر لم يكن متعمدًا، ولكن كان صدفة بعد الاعتماد على  كل شخص وفقًا لتخصصه، مشيرًا إلى أن هناك تنوع هائل في الحوار الوطني، وكل حزب له الحق في التعبير عن وجهة نظره، بدون أي خطوط حمراء. 
ولفت إلى أن الحوار الوطني ناقش النظم الانتخابية، والرأي يميل الآن لتطبيق النظام المختلط، والخلاف الآن حول اجراء الانتخابات حول  تطبيق القوائم المطلقة أو القوائم النسبية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مخرجات سابقة التنفيذ، والتوصيات الخاصة بالمخرجات، تكتب من واقع ما يحدث في اللجان. 

الحوار الوطني محمود فوزى المستشار محمود فوزى السيسي الملف السياسي

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