استشاري جراحات: الكورتيزون يساعد على تآكل العظام ويقلل قدرة الجهاز المناعي

أكدت الدكتورة دينا سليمان، استشاري جراحات العمود الفقري، أن المسكن هو أول ما يكتبه الطبيب لمن يعاني من ألم في العظام من أجل تسكين الألم، وهذا المسكن لا يعني العلاج للمرض نفسه، كما أنه يجعل الشخص وكأنه طبيعي ثم يتعرض لأصابات أكثر.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكورتيزون خطر ويقلل قدرة الجهاز المناعي للجسم بأكمله ويساعد على تأكل العظم وهو سريع في تسكين الألم ويوقف الإلتهاب، متابعة: "الإنسان خلق لكي يتحرك ويسعى في الأرض وليس الجلوس، إتزان المفاصل بصورة مظبوطة لا يجعل أن يكون هناك آلم في المفاصل".

وأشارت إلى أن حقن الجسم بالكورتيزون يتسبب في نمو البكتيريا والفطريات، موضحة أن هناك طب تجديدي لعلاج العمود الفقري، مشددة على أن الطب التجديدي بدء من خلال 40 طبيب و3 طبيبات، وهي الأولى في الشرق الأوسط وفي مصر التي تعتمد هذا العلاج، وكانت عضو هيئة تدريس في كلية الطب.

وتابعت: "2008 أدخلت هذا العلاج مصر والاستفادة منه في إنهاء دراسة الدكتوراه.. كونت مركز علاجي خاص بها للطب التجديدي في مصر، وهو الذي يعمل من خلال عدد من التقنيات المختلفة من الحقن".