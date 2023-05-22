استشاري تغذية علاجية يحذر من الإفراط في شرب الشاي .. فيديو

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن تناول الشاي بعد الطعام لا يمثل خطورة علي الجسم كما يدعي البعض.

وأضاف "هاني جبران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الإكثار من شرب الشاي يمثل خطراً على صحة الإنسان نظراً لوجود مادة الكافيين بداخله وهذه المادة تقوم بزيادة معدل ضربات القلب، موضحاً أن الشاي شئ جيد ولكن الإكثار منه غير مفيد.

وتابع الدكتور هاني جبران، أن مادة الكافيين في الشاي الأخضر عالية جدا ولابد من الحذر منه وعدم تناوله باكثار سوي مرة أو مرتين خاصة السيدات الحوامل والمرضعات، مشيراً إلى أن شرب الشي الأخضر دون الانتظام بنظام غذائي جيد لا يعطي نتيجة في إنقاص الوزن.