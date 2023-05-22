شديد الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 22_5_2023|فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، 22 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين.



حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل في النهار الباكر، و حار نهاراً على القاهرة الكبرى ، و الوجه البحري، و السواحل الغربية، و شديد الحرارة على جنوب سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 -21

الإسكندرية 25-18

الإسماعيلية 30- 20

الغردقة 35-23

أسوان 42 - 25

سوهاج 38 - 23

المنيا 36-23