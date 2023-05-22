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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقوط الشعر.. علامات تؤكد إصابة حيوانك الأليف بالاكتئاب| تعرف عليها

اصابة الحيوانات الأليفة
اصابة الحيوانات الأليفة بالاكتئاب

كشفت الدكتورة إنجي السيسي استشاري الطب البيطري حقيقة إصابة الحيوان الأليف بأمراض نفسية، قائلة: إن أي كائن أليف يمكن أن يتعرض للاكتئاب، والذي يظهر في شكل تغير ملحوظ في السلوكيات المعتادة للحيوان الأليف مثل عدم اللعب، والحركة ، مما ينعكس على الصحة العامة للحيوان ، ونقص عدم مرات أكله .

وتابعت الدكتورة أنجي السيسي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن من ضمن الأعراض التي تؤكد الإصابة بالاكتئاب عند الحيوان هي سقوط الشعر ، والتأثير السلبي على الصحة .

ونصحت ، أصحاب الحيوانات الألفية أنه في حالة تعرض الحيوان لأي من تلك الأعراض التوجه للعيادة البيطرية ، وأجراء الفحوصات العامة . 
 

أسباب تعرض حيوانك الأليف للاكتئاب 

 

وأشارت ، إلى أن الحيوانات الأليفة كائنات حساسة ، ومن الممكن أن يكون غياب صحابها عنها لفترة طويلة أحد أسباب تعرضها للأكتئاب . 

 

استشاري الطب البيطري الدكتورة انجي السيسي استشاري الطب البيطري الإكتئاب الامراض النفسية

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