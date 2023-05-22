وزير الصحة يعقد لقاء تشاوريا مع نظيره العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لقاء تشاوريا مع نظيرة العراقي الدكتور صلاح مهدي الحسناوي، وذلك على هامش الدورة الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب التي تعقد في مدينة جنيف بـ«سويسرا».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المرتبطة بالصحة، وفي مقدمتها التصنيع الدوائي، وإجراءات ترخيص الأدوية المصرية في دولة العراق، وتدريب الكوادر العراقية العاملة في صناعة الدواء.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى تبادل الآراء حول مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء، إلى جانب التوافق حول تحديد آليات لاستقبال الأشقاء العراقيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين في المجال الصحي، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزيرين اتفقا على تشكيل لجنة ثلاثية بين جمهورية مصر العربية، ودولة العراق، والمملكة الأردنية، لدعم أوجه التعاون في القطاع الصحي، بما يعود بالفائدة على شعوب الدول الثلاث

وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين اطلعا على مستجدات التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية من الفرق الطبية في مختلف التخصصات، كما بحثا سبل توسيع آفاق التعاون في جميع الملفات المتعلقة بالصحة، سعيا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للموطنين في البلدين الشقيقتين.