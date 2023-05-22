بدرية بسطاوي| أول سيدة صعيدية تعمل مقاول معمار في أسوان.. فيديو

استقبل برنامج “ صباح الورد “ ، والمذاع على فضائية ” تن ” مكالمة هاتفية من السيدة “ بدرية بسطاوي ” ، وهي أول سيدة تعمل مقاول معمار في أسوان .

وقالت السيدة بدرية بسطاوي ، إنها تمتهن هذ المهنة لأنها تحبها ، موضحة أنها كانت تعمل في السابق موظفة .

وتابعت " بسطاوي " ، أنها تعلمت هذه المهنة من خلال " الصندوق الاجتماعي " ، ودرستها ، مشيرة إلى أن الصندوق الاجتماعي قام بمبادرة لتأهيل الشباب من الجنسين في مجال المقاولات .

وأشارت " بسطاوي " ، إلى أنها تعلمت المهنة في عامين نظري ، وعملي ، ومن بعد ذلك تكفل الصندوق بجميع الأوراق الخاصة باتحاد المقاولات .

وتابعت أنها تتعامل مع أكثر من 20 عاملا ، والموقع الذي تعمل فيها جميعه رجاله ، مردفة : “ الست بميت ست مش راجل ” .