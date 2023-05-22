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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

واجبة الخصم | تحذير رسمي من الضرائب لهؤلاء الممولين

صدى البلد

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك ، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

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 وأشار " رضا عبد القادر" إنه بدءًا من ١ يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة  الجمركية ( نافذة ) سواء في الاستيراد أو التصدير.


وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو 2023 ، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة  الضريبية ،  وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية  المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

  وقال " مختار توفيق "  إن المصلحة تحرص  على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي ، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية  .
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

 يمكنك التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected] 
وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

 

الإيرادات العامة للدولة التهرب الضريبى التعاملات التجارية الصادرات والواردات الضرائب والجمارك

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