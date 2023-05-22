مدرب كاراتيه يعلم 80 طفلا من ذوي القدرات الخاصة بالمجان .. فيديو

قال محمد صبحي مدرب كاراتيه يعلم اللعبة لذوي القدرات مجانا ، إن بدايته في هذه المبادرة كانت مع طفلة كفيفة ، وطفل كفيف ، وبدأ بالتعامل معاهم ، ووصلوا لبطولة الجمهورية ، مما شجعه أكثر على التعامل مع ذوي القدرات .

وتابع المدرب محمد صبحي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن المبادرة توسعت مع اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم لهذه الفئة ، متابعا : " أولياء الأمور مبقوش يخافوا زي الأول ودخلنا 3 منتخب مصري وبيتمرن معايا 80 طفلا من إعاقات مختلفة " .

وتابع المدرب محمد صبحي ، أن هناك مجموعة من منتخب مصر من ذوي القدرات الخاصة سيسافر في بطولة لفرنسا مطلع الشهر المقبل .