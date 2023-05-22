خبير أوبئة يحذر الأهالي من مرض خطير ينتشر بين الأطفال في الصيف.. فيديو

قال الدكتور اسلام عنان ، محاذر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ، إن هناك نوعا من أنواع الأنفلونزا الشتوية تنتشر في فصل الصيف ، وتكون أعراضه هي ارتفاع في درجات الحرارة ، واحتقان الحلق ، وتكسير في الجسم .

وأشار الدكتور اسلام عنان ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن معظم العلاجات التي تتعامل مع هذه الفيروسات هي علاجات للأعراض ، ولا تحتاج لمضادات حيوية ، محذرا من استخدام المضادات الحوية بشكل مفرط .

وتابع “ عنان “ ، أن هناك فيروسا منتشرا في الصيف بين الأطفال يظهر في الأيد والفم والرجلين ، ويكون بسبب اهمال النظافة الشخصية ، والنظافة العامة في حضانات الأطفال ، محذرا :” بيعدي بطريقة سريعة جدا ولابد من التأكد من النظافة بداخل حضانة الطفل ويحافظ على النظافة العامة " .