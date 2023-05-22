استمرار أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق حي شرق الإسكندرية

وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة ، وتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والحفاظ عليها بنطاق المحافظة.

قامت إدارة الكهرباء بإنارة ٤ كشافات صوديوم شارع النزلة خلف التدريب المهني الصناعي وحصر الأعمدة المتهالكة شارع ابو سليمان ومعاينة أسلاك خارجية شارع إبراهيم العطار، بالإضافة لقراءة عدادات الطريق الدائري مع معاينة وتوصيل عامود وإندار بشارع ١٤ عبد سلام عارف ومعاينة ومتابعة بشارع جميله بوحريد قبل كوبري العوايد أمام وخلف نقطة المرور و جزء من موقف العوايد حيث تم إطفاء مفتاح موزع العصرية.

على الصعيد ذاته تم مراجعة الأعمدة والكشافات والكابلات ومراجعة الحالة العامة للإنارة والإضاءة بشوارع نطاق الحي.