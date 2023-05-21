وكيل أوقاف الإسكندرية يواصل متابعة النشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية متابعة الأنشطة القرآنية والصيفية بالمحافظة، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقران وأهله.

وتفقد عبدالرازق اليوم الأحد، طلبة البرنامج التثقيفي والصيفي بمسجد محمد موسي بإدارة أوقاف العجمي حيث تجمع عدد ما يزيد عن ألف طفل للمشاركة في النشاط الصيفي حيث اصطحب أولياء الأمور أبنائهم للالتحاق و الاشتراك بالأنشطة الصيفية للطفل مؤكدين أنهم قد ازدادت ثقتهم في الأوقاف ومساجدها بعدما شاهدوا الأوقاف تحقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الأنشطة والمجالات التي جعلتهم واثقين بأن أبنائهم في أحضان الأوقاف سيكونون في أمان.

وقد ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق كلمة وجهها لأولياء الأمور والأطفال المشاركين بأن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة الدينية تولي اهتماماً بالغاً بالقرآن وأهله وأن أوقاف الإسكندرية تعلن تمام جاهزيتها واستعدادها بكافة قيادتها وأئمتها ومساجدها لشرف استقبال أبناء الوطن بمختلف مراحلهم العمرية لتحفظيهم كتاب الله وتبصيريهم بصحيح تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الحب والصفح والتراحم والسلام والبناء والتعمير والصلح والإصلاح وعظيم مكارم الأخلاق.

وأشار إلى أننا نسعد بخدمة القرآن وأهله حتى نخرج جيلا يستطيع أن يبني ويعمر لا يهدم ولا يدمر، يصلح ولا يفسد يحافظ على دينه وبلده وقادر على مواجهة أصحاب الفكر العفن والعقول الضالة والمضلة،

كما أكد لأولياء الأمور والأطفال أننا سنتبنى أصحاب المواهب في مختلف المجالات ولن نتركهم إلا وقد حققوا أهدافهم.

