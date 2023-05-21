عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يواصل متابعة النشاط الصيفي لحفظ القرآن الكريم

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في جولة بالأنشطة الصيفية

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية متابعة الأنشطة القرآنية والصيفية بالمحافظة، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقران وأهله.

وتفقد عبدالرازق اليوم الأحد، طلبة البرنامج التثقيفي والصيفي بمسجد محمد موسي بإدارة أوقاف العجمي حيث تجمع عدد ما يزيد  عن ألف طفل للمشاركة في النشاط الصيفي حيث اصطحب أولياء الأمور أبنائهم للالتحاق و الاشتراك بالأنشطة الصيفية للطفل مؤكدين أنهم قد ازدادت ثقتهم في الأوقاف  ومساجدها بعدما شاهدوا الأوقاف تحقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الأنشطة والمجالات التي جعلتهم واثقين بأن أبنائهم في أحضان الأوقاف سيكونون في أمان.

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان

محافظ الإسكندرية الأسبق: لا بد من العمل على إصلاح الإدارة المحلية

وقد ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق كلمة وجهها لأولياء الأمور والأطفال المشاركين بأن القيادة السياسية ممثلة في  الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة الدينية تولي اهتماماً بالغاً بالقرآن وأهله وأن أوقاف الإسكندرية تعلن تمام جاهزيتها واستعدادها بكافة قيادتها وأئمتها ومساجدها لشرف استقبال أبناء الوطن بمختلف مراحلهم العمرية لتحفظيهم كتاب الله وتبصيريهم بصحيح تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الحب والصفح والتراحم والسلام والبناء والتعمير والصلح والإصلاح وعظيم مكارم الأخلاق.

وأشار إلى أننا  نسعد بخدمة القرآن وأهله حتى نخرج جيلا يستطيع أن يبني ويعمر لا يهدم ولا يدمر، يصلح ولا يفسد يحافظ على  دينه وبلده وقادر على مواجهة أصحاب الفكر العفن والعقول الضالة والمضلة،
كما أكد لأولياء الأمور والأطفال أننا سنتبنى أصحاب المواهب في مختلف المجالات ولن نتركهم إلا وقد حققوا أهدافهم. 
 

الاسكندرية الأنشطة الصيفية الأنشطة القرآنية البرنامج التثقيفي البناء والتعمير الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الكارثة تقترب .. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صدمة لـ ويلينسكي.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب مفاوضات إنهاء الحرب

الحوار الوطني.. ممثل 6 أبريل يطالب بالافراج عن علاء عبد الفتاح

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن أزمة الخبز في البلاد

قصة زوجة على مائدة الأنس.. علياء تشكو زوجها بعد 11 عاما

الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان

كاف يحسم الجدل بكلام نهائي.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاف يحسم الجدل بكلام نهائي.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ