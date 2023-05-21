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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان

شارع أحمد أبوسليمان
شارع أحمد أبوسليمان

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالتنسيق مع المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، للإسراع في تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق الحي شرق، وذلك استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة برصف شارع أبو سليمان بنطاق حي شرق.

وشدد الشريف على ضرورة إنهاء الأعمال بأعلى كفاءة وأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تذليل أية عقبات تواجه أعمال الرصف، ليجد المواطنين تطوراً ملموساً، وتنتهي مشكلة الزحام بالمنطقة نظرا لكون شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع بالمنطقة ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، ورصفه يساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين؛ لافتا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع بلغت 40 % حتى الآن.  

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يذكر أن المحافظ أطلق إشارة البدء في تطوير الشارع نهاية مارس الماضي استجابة لمعاناة أهالي المنطقة التي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود كافة المرافق بالشارع من قبل، وقد تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للطرق للعام الجاري.

ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول ٢ كيلو متر وعرض ٢٠ متر في الاتجاهين ، ويخدم قطاع عريض من المواطنين .

من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه جاري العمل على رصف شارع أبو سليمان بداية من ميدان كوبري ابو سرحة حتى المحمودية؛ حيث تم وضع طبقة بالكامل وجاري عمل الشنايش وتركيب الارصفة.

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