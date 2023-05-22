اليوم.. طلاب الإعدادية بمحافظة الإسكندرية يؤودون امتحان العلوم

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية امتحاناتهم، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الذين يبلغ عددهم ١٠٣ آلاف و١١٩ طالبا موزعين على ٣٧٨ لجنة بمختلف مدارس المحافظة الامتحان في مادة العلوم.

وقد انطلقت يوم السبت الماضي امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة المعنية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة عبدالله النديم الإعدادية بنين لمتابعة سير الامتحانات في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكلّف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

