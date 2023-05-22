ستاد القاهرة يزف مفاجأة سارة لعشاق الأهلي قبل نهائي إفريقيا

كشف وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي آخر استعدادات ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا وعدد الجماهير المنتظرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، يوم الأحد الموافق 4 من يونيو القادم.

وقال وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة في تصريحات اذاعية مع الاعلامي احمد شوبير: "جاهزون لاي سعة في استاد القاهرة ونفسنا الملعب يتملي عشان نحس بنجاح بالتنظيم".

وأضاف رئيس هيئة ستاد القاهرة: "الجهات المسؤولة هي من تحدد اعداد الجماهير في مباراة الأهلي والوداد ونحن جاهزون لاستضافة السعة الكاملة للجماهير".