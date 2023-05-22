القنصل السعودي بالإسكندرية يشارك في حفل تخرج معهد النقل بأكاديمية العلوم | صور

شارك مزيد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية في حفل تخرج معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأحد الفنادق الشهيرة.



كان في استقباله، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية.



على رأس الحضور عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، والدكتور أحمد الفريح الملحق الثقافي السعودي والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.



كما شارك بالحفل أعضاء هيئة التدريس والقناصل العامين بالإسكندرية، وقد تضمن دفعة الخريجين عدداً من الطلبة من المملكة العربية السعودية.