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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

الشناوي
الشناوي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، صدمة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن موقف قائد الفريق محمد الشناوي من المشاركة في نهائي إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي صعبة بسبب الإصابة.

وأضاف أن الشناوي يعاني إصابة صعبة جدا في السمانة، والحارس فرصه ضعيفة في اللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد المغربى في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع أن الشناوي طلب منحه حقنة لتجهيزه بشكل سريع للمشاركة في النهائي، ويسابق الزمن للتخلص من الإصابة، ولكن حظوظه صعبة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، يوم الأحد الموافق 4 من يونيو المقبل.

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