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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب جديد لـ كولر من لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

صدى البلد

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، من لاعبيه بعدم الانشغال بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا من عدمه في الفترة الحالية.

وقال “كولر”، في محاضرة عقدها مع لاعبيه قبل بدء المران بإستاد مختار التتش عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها للاعبيه بعد التأهل للنهائي، وعبور عقبة الترجي، إن الفترة الماضية كان التركيز الأكبر على المنافسات القارية، لكن الآن سوف يتم غلق ذلك الأمر، والاهتمام بثلاث مباريات بالدوري.

وأضاف "الأهلي متصدر المسابقة المحلية ونحتاج للفوز ب7 مباريات علي التوالي للإعلان عن حسم اللقب بشكل رسمي بعيداً عن نتائج المنافسين، خضنا 21 مباراة ولدينا ثلاث مواجهات سنلعبها في 9 أيام قبل لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا"

وتابع "نحتاج للحصول علي النقاط التاسعة أمام انبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا لتمنحنا خطوات مهمة لحسم اللقب لنتفرغ للإعداد للموسم الجديد سواء في اللاعبين التي تريد الرحيل أو الإعارة أو التعاقدات الجديدة"، ويفقد الفريق الأحمر في مواجهة انبي المقرر لها مساء غد جهود كل من محمد الشناوي حارس المرمي للإصابة والإيقاف ثلاث مباريات وكذلك رأفت لخيل ورامي ربيعه لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد عودتهم من الإصابات بجانب محمد الضاوي كريستو الذي يشارك مع منتخب تونس للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عام التي تقام حالياً بالأرجنتين.

واختتم الفريق الأحمر تدريبات اليوم قبل ان يختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة باللاعبين الذي سيدخل بهم المعسكر ليلة المباراة.

السويسري مارسيل كولر دوري ابطال افريقيا للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي باستاد مختار التتش عقبة الترجي

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