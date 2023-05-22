برلماني: الحوار الوطني فتح باب أمل في ملف انتخابات المجالس الشعبية المحلية

قال أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مناقشات لجنة المحليات في المحور السياسي بالحوار الوطني أمس الأحد كانت ساخنة جدا، ودارت هذه المناقشات حول قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث غابت المحليات لأكثر من 11 سنة وهو ما أدة إلى حالة فراغ في الشارع وغياب تام عن الرقابة الخاصة بمتابعة خطط الدولة والتنمية والتطوير ومراقبة الوحدات المحلية سواء على مستوى القرى والمدن والمحافظة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حواره على القناة الأولى، أن المحليات هي عصب الدولة المصرية والمحرك الأساسي لكل عمليات التنمية التي تتم على أرض الواقع، وعلى مدار 11 سنة تمت المطالبة مرارا وتكرارا بإصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى يتم إجراء الانتخابات، ولكن هذا الأمر لم يحدث.



وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "من خلال الحوار الوطني، أصبح هناك طاقة امل ونور جديد في هذا الملف الذي يعتبر من أهم الملفات التي تشغل بال الشعب المصري كله".

