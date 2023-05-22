بعد انتشار فيديوهات لمنع المحجبات.. المنشآت السياحية تحذر من ممارسة سياسة التمييز

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، المطاعم والكافيتريات السياحية الخاضعة للإشراف السياحى من ظاهرة منع دخول روادها تحت أى مسميات قد تشير إلى التمييز بينهم.

وأوضح، المصرى، أن الغرفة عممت منشورا على أعضائها بهذه التعليمات والتحذيرات، بعد تداول بعض المقاطع المصورة والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام بعض المنشآت بمنع دخول المحجبات.

وأضاف أن الغرفة تلقت كتابا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، يؤكد فيه اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت التى تمارس فيه سياسة منع دخول أى من الرواد لأى سبب يقوم على التمييز بينهم.

وأشار المصرى إلى أن الغرفة ترفض تلك التصرفات المخالفة للقوانين واللوائح والعادات والتقاليد المتعارف عليها، وتؤكد ضرورة احترام الجميع للقواعد المنظمة والحاكمة للعمل.

وأضاف، أن هناك متابعة مستمرة من جانب الغرفة ووزارة السياحة والآثار، على المنشآت والمطاعم السياحية من أجل ضبط سير العمل داخل المنشآت السياحية وتنظيم العلاقة بين المنشآت وروادها مع بيان التزامات المنشآة وكذا الرواد بمواد القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.