وزيرة التخطيط: مصر وسلطنة عمان تتمتعان بمزايا تنافسية وعلاقات اقتصادية متبادلة

كدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن كل من مصر وسلطنة عمان تتمتعان بمزايا تنافسية هامة على المستوى الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود متواصلة لتحقيق التنمية وأنها حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



جاء ذلك في كلمتها أمام منتدى الأعمال المصري العماني، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.



وأكدت وزيرة التخطيط، أن ما شهده العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية يحتم على الدول العربية العمل علي التكامل الاقتصادي للاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة والخروج بشكل آمن من تلك الأزمات .



وقالت إن ٨٠ في المائة من قوة العمل في مصر تندرج تحت مظلة القطاع الخاص، موضحة أن القطاع الخاص يشارك بنسبة ٧٥ في المائة في النمو الاقتصادي مشيرة إلى ان الدولة المصرية عزمت على عمل العديد من الإصلاحات في البنية الأساسية لأنه بدونها لن يأتي مستثمرين للعمل في مصر.



وأكدت السعيد، أنه في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم الارتقاء بشبكة الطرق بشكل غير مسبوق وتم تطوير البنية الأساسية المصرية بشكل كبير وبدأنا أيضا بالتوازي مع ذلك عملية إصلاح هيكلي لكي يكون النمو مستدام من خلال ٤ محاور أساسية هي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات واللوجيستيات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم اتخاذ إجراءات منها إجراءات مؤسسية منها وثيقة مليكة الدولة والتي تهدف لبث الطمأنينة للمستثمرين فيما يسمى بالحياد التنافسي حيث كانت هناك فترة لابد للدولة بالتدخل في الاستثمارات بسبب الحالة التي حتمت عليها ذلك، مشيرة إلى أنه يتن حاليا تخارج الحكومة من ٣٢ شركة.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية أنشأت صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ودوره النظر في الاستثمارات المتاحة وتمنيتها وتشجيع القطاع الخاص، موضحة أنه تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين وأنشانا المجلس الأعلى للاستثمار للنظر في مشاكل المستثمرين للعمل على إيجاد حلول سريعة وتم اتخاذ ٢٢ إجراء من هذا المجلس في هذا الإطار حتى الآن.

وذكرت السعيد أن المزايا الموجودة في مصر كثيرة وعديدة

حيث أن مصر تعد سوقا كبيرا وواعدا يبلغ ١٠٤ ملايين مواطن ويشكل الشباب منهم حوالي ٦٠ في المائة، بالإضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية التي يبلغ عددها مليار و٣٠٠ مليون نسمة.

وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري متنوع، ويشكل ٣٠ في المائة منه استثمارات خضراء، لافتة أن مصر تستهدف الوصول إلى ٤٠ في المائة استثمارات خضراء خلال العام المقبل ٢٠٢٤.

وقالت السعيد، أن حجم الصادرات المصرية زاد العام الماضي بنسبة ٣٤ في المائة خاصة الصادرات الزراعية، فيما زادت عائدات قناة السويس خلال نفس الفترة بنسبة ٢٢ في المائة.

