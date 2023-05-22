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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انعقاد اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري.. صور

صدى البلد

 

انطلقت فعاليات الاجتماع السادس للاتحاد العربي للقضاء الإداري للجمعية العامة، اليوم الإثنين   بأحد الفنادق الكبرى بوسط البلد.


ويحضر الاجتماع، رؤســاء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهـم والوفود المشاركة من الدول الأعضـاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري .

 


أهداف الاتحاد العربي للقضاء الإداري


ويهدف الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى عدة محاور وهي:

- تطوير وتنمية القضاء الإداري وتعزيز دوره.

- تنظيم وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم.

- تبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري.

- التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحصانته ومثله وقيمه العليا.

- تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات العربية.

- تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة.

- المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعني بالقضاء الإداري.

- العمل على توحيد المصطلحات القانونية الإدارية في الدول العربية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية.

- تقديم الرأي والمشورة في مجال القضاء الإداري بناءً على طلب من الدول العربية.

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