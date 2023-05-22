حرامي أدوية| حبس عاطل سرق صيدلية بمنطقة الأميرية

أمرت جهات تحقيق الأميرية ، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة كمية من الأدوية من داخل إحدى الصيدليات بـمنطقة الأميرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر").

وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.